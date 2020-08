Le commerce extérieur de la Belgique montre de timides signes de reprise, ressort-il vendredi des statistiques de la Banque Nationale (BNB) pour le mois de juin.

Le commerce extérieur avait été lourdement plombé par la crise sanitaire en avril et en mai, avec des baisses de 27% des exportations et de 30% des importations pour chacun de ces mois.

En juin, la baisse des exportations s'est limitée à 7,1% en comparaison avec le même mois de l'année précédente. Côté importations, le recul n'a été "que" de 13%. "Si ces chiffres se confirment, on peut parler de redressement du commerce extérieur", commente la BNB.

Le commerce extérieur avait été lourdement plombé par la crise sanitaire en avril et en mai, avec des baisses de 27% des exportations et de 30% des importations pour chacun de ces mois. En juin, la baisse des exportations s'est limitée à 7,1% en comparaison avec le même mois de l'année précédente. Côté importations, le recul n'a été "que" de 13%. "Si ces chiffres se confirment, on peut parler de redressement du commerce extérieur", commente la BNB.