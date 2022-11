Spécialisée dans le financement collaboratif, la plateforme en ligne diminue ses taux d'intérêt sur ses prêts professionnels à destination des PME et des indépendants.

A l'heure où la crise perturbe la trésorerie de nombreuses PME et indépendants, Mozzeno a décidé de revoir à la baisse la majorité de ses tarifs. Spécialisée dans le financement collaboratif, la plateforme annonce une diminution des taux d'intérêt qu'elle applique sur ses prêts à destination des PME et des indépendants de 0,25 % en moyenne, voire davantage sur les taux les plus élevés. Ainsi, un emprunteur faisant partie de la catégorie de risque la plus élevée, qu'il s'agisse d'une entreprise ou d'un indépendant, qui payait jusqu'à prés...

A l'heure où la crise perturbe la trésorerie de nombreuses PME et indépendants, Mozzeno a décidé de revoir à la baisse la majorité de ses tarifs. Spécialisée dans le financement collaboratif, la plateforme annonce une diminution des taux d'intérêt qu'elle applique sur ses prêts à destination des PME et des indépendants de 0,25 % en moyenne, voire davantage sur les taux les plus élevés. Ainsi, un emprunteur faisant partie de la catégorie de risque la plus élevée, qu'il s'agisse d'une entreprise ou d'un indépendant, qui payait jusqu'à présent du 9 % pour un prêt fonds de roulement sans garantie, se verra par exemple désormais proposer un taux de 7,39 %.Acceptation plus largeSi Mozzeno peut se permettre de revoir à la baisse ses taux de la sorte, malgré un contexte global de forte hausse des taux d'intérêt, c'est grâce à ses investissements en matière d'analyse automatisée et d'optimisation du processus d'octroi. "Nous avons beaucoup progressé dans la reconnaissance et le traitement de certains documents, explique Xavier Laoureux, co-fondateur de Mozzeno. Cette meilleure analyse des données financières à disposition permet de réduire nos coûts opérationnels et donc de réduire le tarif à nos emprunteurs."Outre cette efficacité opérationnelle améliorée, la plateforme a également décidé d'assouplir ses conditions d'octroi de crédit, ce qui permet également de réduire les tarifs. "D'une part, une activité préalable d'indépendant pourra être prise en compte dans l'évaluation d'une demande de crédit d'une entreprise qui n'a pas encore 3 années d'activité, indique Xavier Laoureux. D'autre part, l'analyse de données récentes basée sur les transactions bancaires et un bilan intermédiaire permettra à toutes les entreprises d'augmenter leur possibilité d'obtenir un crédit auprès de Mozzeno."Axe de croissance Lancée en 2021, cette activité de crédits aux indépendants et aux entreprises ne représente encore que 5 % du volume total de prêts accordés par Mozzeno, dont l'offre historique se décline autour du prêt à la consommation. Il s'agit néanmoins d'un axe de croissance important pour la jeune société basée à Wavre qui entend de cette manière "booster son offre de prêts business avec des produits plus attractifs", explique Xavier Laoureux. Des produits plus attractifs grâce à des tarifs plus concurrentiels, des critères d'éligibilité plus larges mais aussi avec prochainement de nouvelles collaborations du style de celles déjà nouées avec des partenaires tels que Partena, Invest.BW ou Accountable, qui proposent ses produits en marque blanche.Créée il y a cinq ans, Mozzeno rassemble 10.000 clients et vient de franchir dernièrement la barre symbolique des 100 millions d'euros prêtés.