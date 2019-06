La coopérative belge qui espère lancer une banque éthique et durable dès 2020, NewB, tenait samedi son assemblée générale. Elle s'est dotée à cette occasion d'un nouveau conseil d'administration, annonce-t-elle dans un communiqué.

Les six nouveaux administrateurs sont Valérie Del Re (directrice de Greenpeace Belgique), Koen De Vidts (ex-Crelan), Christel Droogmans (précédemment membre du comité de direction de Delta Lloyd Life), Anne Fily (Financité, ex-directrice des affaires légales et économiques au BEUC, le Bureau européen des consommateurs), Laurence May (ex-Chief Compliance Officer pour le groupe Banques Populaires & Caisse d'Épargne) et Jean-Christophe Vanhuysse (ex-membre des comités de direction de BKCP et Beobank).

Déjà annoncée il y a quelques mois, NewB a également dévoilé samedi une assurance habitation, qui comprend un volet responsabilité civile familiale. Elle a aussi confirmé peaufiner une assurance pour les vélos et engins de déplacement qui devrait être disponible en juillet.