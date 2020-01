KBC va proposer, via sa plateforme d'investissement en ligne Bolero, un outil devant assister l'investisseur dans ses opérations boursières.

Six Belges sur 10 indiquent qu'ils aimeraient investir si cela était moins complexe et s'ils pouvaient se faire une idée plus précise des rendements en période de prospérité et de récession, selon un sondage iVox, mené pour KBC.

Bolero lance donc un outil devant rendre l'investissement moins complexe. L'investisseur n'a plus qu'à choisir de suivre ou non les conseils de cet outil, Matti, qui propose un portefeuille diversifié à partir de 1.000 euros.

Un questionnaire aidera à cerner l'expérience de l'utilisateur sur les fonds négociés en Bourse (ETF), sa situation financière et ses objectifs de placement. "Toute personne qui s'avère insuffisamment familière avec ce type placements n'est pas apte à investir avec Matti", assure KBC. Une proposition de portefeuille est ensuite formulée et le candidat choisit ou non de la suivre. Les frais de service s'élèvent à 1% du montant investi, sur base annuelle.

Le nouvel outil n'est pas réservé aux seuls clients de KBC.

