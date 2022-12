L'ex-patron de la société Wirecard, jugé pour la faillite frauduleuse de ce fleuron de la finance allemande, a été éreinté lundi par le témoignage d'un ancien directeur qui l'a décrit comme le cerveau d'une vaste "escroquerie". Markus Braun "était le noyau vers lequel tout était orienté", a assuré devant le tribunal de Munich Oliver Bellenhaus, ancien responsable d'une filiale de Wirecard à Dubaï.

Lui aussi jugé pour malversations dans ce procès de l'un des plus grands scandales de l'histoire économique allemande, Oliver Bellenhaus est l'un des principaux témoins de l'accusation. Lors de l'enquête, il a fait des aveux circonstanciés et chargé son ancien patron.

Interrogé pour la première fois à la barre, dans ce procès qui a débuté le 8 décembre, M. Bellenhaus a réitéré ses accusations, affirmant que Markus Braun, avait mis en place "un système de fraude organisée". "Toute l'affaire était une escroquerie dès le départ", a-t-il assuré. "Je suis effrayé par mon propre comportement", a déclaré cet ancien manager qui a dit avoir fait preuve d'une "loyauté aveugle" envers ses chefs.

Wirecard a coulé en Bourse en juin 2020, après que ses dirigeants ont avoué que 1,9 milliard d'euros d'actifs, supposés se trouver sur des comptes en Asie, soit un quart du bilan comptable, n'existaient pas en réalité.

Selon l'accusation, le travail de M. Bellenhaus consistait à gonfler les performances de l'entreprise au moyen de transactions fictives, afin de rendre Wirecard attractive pour les investisseurs. "Wirecard a essayé de contourner les lois du marché en les manipulant", a affirmé M. Bellenhaus.

Cette société de paiements en ligne était l'une des stars du Dax, le principal indice de la Bourse allemande où elle valait plus que Deutsche Bank.

La crédibilité des accusations de M. Bellenhaus sera déterminante pour l'issue de ce procès fleuve prévu jusqu'en 2024. Elles sont contestées par la défense de Markus Braun, qui affirme avoir été abusé par ses collaborateurs. Il ne s'est pas encore exprimé à la barre mais sa déposition pourrait avoir lieu dans la deuxième moitié de janvier, selon le tribunal.

