La Banque centrale russe (BCR) a maintenu vendredi son taux directeur à 7,50%, conformément aux attentes des marchés et des analystes, a-t-elle annoncé dans un communiqué.

Le taux directeur reste ainsi au niveau annoncé mi-septembre, loin du seuil atteint il y a près d'un an, après le lancement de l'intervention militaire en Ukraine. Dans la foulée des premières sanctions internationales, la Banque centrale russe avait en effet drastiquement relevé son taux à 20%, avant de procéder à plusieurs baisses ces derniers mois, rassurée par les différents indicateurs macro-économiques du pays. Les marchés misaient depuis plusieurs jours sur un maintien du taux directeur à 7,50%, malgré une inflation toujours élevée.

Dans son communiqué, la BCR s'est félicitée vendredi que "les tendances de l'activité économique évoluent mieux que les prévisions d'octobre de la Banque centrale" avec notamment "des signes de reprise de la consommation". "Un ralentissement de l'économie mondiale et une nouvelle escalade avec des restrictions commerciales et financières extérieures pourraient affaiblir la demande étrangère pour les exportations russes et avoir un effet pro-inflationniste", a toutefois noté la Banque centrale russe.

Lors d'une conférence de presse, la cheffe de la BCR, Elvira Nabioullina, a affirmé de son côté s'attendre à ce que le PIB russe "repasse +en positif+ au milieu de cette année". Quant au PIB pour l'année 2023, "la fourchette se situe entre -1% et +1%" -- soit entre une faible récession ou une croissance légère malgré les sanctions internationales --, a-t-elle dit face aux journalistes. Selon les prévisions de la BCR, "l'inflation annuelle se situera (elle) entre 5 et 7% en 2023, pour revenir à 4% en 2024".

