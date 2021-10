La nouvelle enquête du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) et ses partenaires, vient d'être rendue publique. Après avoir passé au crible 11,9 millions de documents datés de 1996 à 2020, elle démontre que de nombreuses personnalités fortunées échappent toujours à l'impôt en ayant recours aux paradis fiscaux. Dans ces documents qui contiennent quelques précieux secrets figurent plus de 29.000 bénéficiaires de sociétés écrans, dont 1.200 Belges

Cette révélation à l'ampleur historique a été baptisée Pandora Papers. Cette enquête est la plus importante jamais menée par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) et ses partenaires. Durant des ce sont 600 journalistes de 150 médias répartis dans 117 pays ont épluché 11,9 millions de documents issus de 14 cabinets spécialisés dans la création de sociétés offshore. Une source d'information gigantesque qui a permis notamment d'identifier plus de 29.000 bénéficiaires de sociétés offshore.

"Parmi ces bénéficiaires, 35 chefs d'Etat, 133 milliardaires, quelques stars du ballon rond, de grands criminels, une poignée de figures du show-biz et une majorité d'inconnus" précise nos confrères du Soir.

Côté belge, 1.217 personnes de nationalité belge ou résidents du Royaume ont été identifiés. Trente-trois de ces noms figuraient déjà dans les Panama Papers.

Ces profils sont variés, allant "du pharmacien à la retraite dont l'épouse vend des lunettes au dealer de hasch, dont le casier judiciaire est déjà bien garni, jusqu'au couple à la tête de salons de coiffure sur la Côte à l'huissier de justice déjà condamné pour escroquerie. Sans oublier ce jeune millionnaire ayant fait fortune grâce aux bitcoins", toujours selon Le Soir.

Des personnalités de la scène internationale concernées

Ces documents ont mis au jour les utilsateurs des sociétés. On y trouve notamment le roi Abdallah II de Jordanie, à la tête de 36 sociétés fictives, créées entre 1995 et 2017.

Au Liban, actuellement en crise, ce recours aux paradis fiscaux a été utilisé par des personnalités politiques et financières de premier plan, dont l'actuel Premier ministre Najib Mikati, son prédécesseur Hassan Diab, mais aussi l'ancien haut responsable de la lutte contre la corruption Muhammad Baasiri, et Riad Salamé, le gouverneur de la banque centrale. L'ancien ministre d'État libanais, aussi président de la banque Al-Mawarid, Marwan Kheireddine, apparaît également dans ces documents.

L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair et son épouse sont également mis en cause par ces "Pandora Papers". Devenus propriétaires à Londres d'un immeuble victorien d'une valeur de 8,8 millions de dollars en 2017 ,ils ont bénéficié d'un montage juridique qui leur a évité de devoir payer plus de 400 000 dollars de taxes foncières en Angleterr, comme le précise le site de FranceTvInfo, membre du Consortium.

Les noms de proches de Vladimir Poutine, comme Leonid Lebedev, le producteur de télévision Konstantin Ernst apparaissent aussi au fil des documents passés au crible.

Cette révélation à l'ampleur historique a été baptisée Pandora Papers. Cette enquête est la plus importante jamais menée par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) et ses partenaires. Durant des ce sont 600 journalistes de 150 médias répartis dans 117 pays ont épluché 11,9 millions de documents issus de 14 cabinets spécialisés dans la création de sociétés offshore. Une source d'information gigantesque qui a permis notamment d'identifier plus de 29.000 bénéficiaires de sociétés offshore. "Parmi ces bénéficiaires, 35 chefs d'Etat, 133 milliardaires, quelques stars du ballon rond, de grands criminels, une poignée de figures du show-biz et une majorité d'inconnus" précise nos confrères du Soir. Côté belge, 1.217 personnes de nationalité belge ou résidents du Royaume ont été identifiés. Trente-trois de ces noms figuraient déjà dans les Panama Papers. Ces profils sont variés, allant "du pharmacien à la retraite dont l'épouse vend des lunettes au dealer de hasch, dont le casier judiciaire est déjà bien garni, jusqu'au couple à la tête de salons de coiffure sur la Côte à l'huissier de justice déjà condamné pour escroquerie. Sans oublier ce jeune millionnaire ayant fait fortune grâce aux bitcoins", toujours selon Le Soir. Ces documents ont mis au jour les utilsateurs des sociétés. On y trouve notamment le roi Abdallah II de Jordanie, à la tête de 36 sociétés fictives, créées entre 1995 et 2017. Au Liban, actuellement en crise, ce recours aux paradis fiscaux a été utilisé par des personnalités politiques et financières de premier plan, dont l'actuel Premier ministre Najib Mikati, son prédécesseur Hassan Diab, mais aussi l'ancien haut responsable de la lutte contre la corruption Muhammad Baasiri, et Riad Salamé, le gouverneur de la banque centrale. L'ancien ministre d'État libanais, aussi président de la banque Al-Mawarid, Marwan Kheireddine, apparaît également dans ces documents. L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair et son épouse sont également mis en cause par ces "Pandora Papers". Devenus propriétaires à Londres d'un immeuble victorien d'une valeur de 8,8 millions de dollars en 2017 ,ils ont bénéficié d'un montage juridique qui leur a évité de devoir payer plus de 400 000 dollars de taxes foncières en Angleterr, comme le précise le site de FranceTvInfo, membre du Consortium.Les noms de proches de Vladimir Poutine, comme Leonid Lebedev, le producteur de télévision Konstantin Ernst apparaissent aussi au fil des documents passés au crible.