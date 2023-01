Voici une sélection de chiffres-clés qui illustrent l'année 2022, sur fond de crise énergétique et économique.

Un taux d'inflation de 12,27%

L'inflation est passée de 11,27% à 12,27% en octobre, son plus haut niveau depuis juin 1975 (12,50%). L'inflation galopante est principalement alimentée par la hausse des prix du gaz naturel et de l'électricité. Les principales hausses de prix du mois d'octobre concernaient:

le gaz naturel,

l'électricité,

les carburants,

la viande,

le gasoil de chauffage,

les légumes,

les vêtements,

les produits laitiers,

le pain et les céréales,

les fruits,

les loyers privés

et les restaurants et cafés.

100.000 nouveaux emplois

Malgré la crise, 100.000 nouveaux emplois ont été créés en Belgique en 2022, un chiffre qui n'avait plus été atteint depuis 70 ans. Ce nombre élevé est principalement dû aux six premiers mois de 2022 ainsi qu'à l'influence du secteur tertiaire.

Rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars

Elon Musk a réussi son pari: le patron de Tesla et de SpaceX a passé un accord définitif avec le conseil d'administration de Twitter pour racheter le réseau social au prix de 54,20 dollars par action, soit environ 44 milliards de dollars, et en faire une entreprise privée, non cotée en Bourse.

2 milliards d'euros de levées de fonds

2 milliards d'euros ont été levés en 2022 au profit de 286 entreprises. Ce nouveau record témoigne aujourd'hui d'une bonne résilience des start-ups belges face à l'environnement économique, et particulièrement dans le secteur de la santé, la fintech et dans le thématique "smart city & mobility", alors que les levées de fonds se contractent globalement de 20% au niveau européen par rapport à 2021. En région de Bruxelles-Capitale, 62 start-ups et scale-ups ont même été financées à hauteur de 672 millions d'euros, un montant également jamais atteint.

Plus de 13 millions de transactions électroniques

Worldline, l'un des leaders mondiaux des services de paiement, a enregistré un record absolu de plus de 13 millions de transactions électroniques en Belgique le vendredi 23 décembre. Le précédent record avait été battu le 1er juillet 2022, premier jour des soldes d'été, avec 12.831.037 transactions électroniques.

36,6 milliards de tonnes de CO2 d'origine fossile

Les émissions de CO2 produites par la consommation d'énergies fossiles - pétrole, gaz ou charbon - ont sans doute dépasser en 2022 leur niveau record, après le trou d'air dû au Covid. Ainsi, les émissions de CO2 d'origine fossile "devraient augmenter de 1% par rapport à 2021, pour atteindre 36,6 milliards de tonnes, soit un peu plus que les niveaux de 2019 avant le Covid-19", selon une étude.

Le prix du gaz atteint 346 euros/MWh

Le prix du gaz atteint des sommets jamais atteints. Avant la crise du Covid, le gaz était à 17 euros par mégawatt-heure. Il flambe dès mars à 322 euros/MWh, soit +347 % depuis le début de la guerre. Jusqu'à la fin de l'été, le gaz s'échange à 346 euros/MWh, un nouveau record absolu.

Le prix de l'essence atteint 2,1380 euros le litre

Dans le courant du mois de juin, le prix maximum de l'essence 95 atteint un nouveau record, à 2,1380 euros le litre, du jamais-vu en Belgique. Le prix de l'essence 98 atteindra, lui, 2,3700 euros le litre. Ces hausses sont la conséquence de la flambée des prix pétroliers.

L'immobilier a augmenté d'environ 6%

En 2022, le prix d'une maison s'élevait entre 260 000 et 365 000 euros, soit une évolution de 11% par rapport à 2021. Le prix d'un appartement a quant à lui augmenté d'un peu plus de 8% pour arriver à 235 000 euros.

