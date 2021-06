L'économie belge pourrait enregistrer une croissance de 5,5% en 2021, un niveau supérieur à ce qui était attendu jusqu'ici, ressort-il des dernières prévisions économiques du Bureau du Plan et de l'Institut des comptes nationaux (ICN)

Un tel rythme de croissance serait du jamais vu dans un passé récent, mais il ne compenserait que partiellement le recul inédit de 2020 (-6,3%) dû à la crise sanitaire.

L'avancée de la vaccination et la levée progressive des mesures mises en place pour ralentir la propagation du virus sont des bonnes nouvelles pour l'économie belge qui devrait tirer profit dans les prochains mois d'une forte consommation des particuliers, dont beaucoup ont subi une épargne forcée pendant les confinements, et de la bonne tenue du commerce extérieur.

Les investissements sont en outre tirés vers le haut par les plans de relance. Après une année 2021 sur les chapeaux de roue, la croissance économique retrouverait un rythme plus "normal" dans le courant de 2022 mais la croissance du produit intérieur brut (PIB) atteindrait tout de même encore 2,9% cette année-là.

Concernant l'emploi, la fin des mesures de soutien public aux entreprises risque d'entraîner des pertes d'emplois à l'automne mais le Bureau du Plan et l'ICN s'attendent tout de même à ce que l'emploi progresse cette année (+34.600 personnes) et dans une moindre mesure l'année prochaine (+8.900 personnes).

Des pertes d'emploi à l'automne

En moyenne annuelle, le nombre de chômeurs devrait diminuer de 17.500 en 2021 mais augmenter de 14.600 en 2022 car la croissance de la population active sera plus forte l'an prochain.

L'inflation, actuellement au coeur de l'attention, est repartie à la hausse dans le sillage de la reprise et de la demande de pétrole, mais aussi de perturbations au niveau des chaînes de production, de pénuries de certains biens intermédiaires (semi-conducteurs) et d'une forte demande pour les matières premières.

L'augmentation des prix à la consommation devrait s'accélérer en Belgique et l'inflation s'établir à 1,5% en moyenne cette année et 1,7% en 2022. L'indice pivot actuel serait dépassé en octobre 2021, ce qui signifierait une augmentation du traitement des fonctionnaires pour la fin de l'année. L'indice pivot suivant ne serait par contre pas dépassé en 2022.

