Les Bourses européennes ont clôturé en baisse à l'issue d'une séance volatile marquée par les premiers chiffres d'inflation de juin en Europe.

En Espagne, la hausse des prix s'est accélérée pour atteindre 10% alors qu'Allemagne le ralentissement de l'inflation a été plus prononcé que prévu, ce qui a soulagé les marchés obligataires. Cela n'a toutefois pas suffi à éclipser les craintes de récession des investisseurs en actions.

Actu : Just Eat Takeaway.com - Deliveroo

Dans l'actualité des entreprises, Just Eat Takeaway a plongé de 16,5% et atteint un plus bas historique sur Euronext Amsterdam. Le groupe néerlandais avait annoncé la mise en vente de sa filiale américaine GrubHub en avril pour se recentrer sur le marché européen. Mais le CEO de GrubHub a déclaré ce mardi soir que la scission n'était imminente et que l'entreprise recherchait avant tout un partenaire. Ces déclarations accentuent les doutes des marchés sur la revente de GrubHub à un prix convenable. Just Eat Takeaway avait en effet annoncé la reprise l'entreprise américaine en 2020 pour 7 milliards dollars. Depuis, la fin des mesures sanitaires a plombé le secteur de la livraison de repas, Deliveroo ayant également atteint des plus bas historiques ce mois.

Euronext Bruxelles : ArgenX - D'Ieteren / VGP - Mithra

Sur Euronext Bruxelles, les journées se suivent et se ressemblent pour ArgenX (+1,8%) qui a établi un nouveau record ce mercredi.

D'Ieteren Group (+1,7%) a pour sa part repris des couleurs après sa chute des dernières semaines.

Du côté des baisses, les sociétés immobilières logistiques ont connu une journée sombre à l'image de VGP (-5,6%) dans un contexte de tensions sur les taux et de ralentissement de l'e-commerce.

Hors indice, Mithra (-6,5%) peine à confirmer son rebond de la semaine dernière.

