Après le pire premier semestre depuis 1970, les Bourses ont entamé la seconde moitié de l'année sur une légère progression. Les craintes sur la croissance restent vives en raison notamment du recul des indicateurs d'activité manufacturière aux États-Unis et en Europe en juin.

Mais la pression des taux s'apaise. Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans a chuté à 2,8% contre 3,5% mi-juin.

Actu : Kohl's - Franchise Group

Sur Wall Street, Kohl's chutait de plus de 20% à la mi-séance à la suite de l'arrêt des négociations avec Franchise Group. Ce dernier avait proposé de racheter la chaîne de grands magasins au prix de 60 dollars par action début juin. Mais il a réduit son offre à 53 $ la semaine dernière évoquant la détérioration des conditions de financement et du secteur du retail. De plus en plus de distributeurs sont notamment confrontés à des stocks excédentaires et doivent consentir davantage de ristournes, ce qui pèse sur leurs marges. Dans le cas de Kohl's, cela s'ajoute à des doutes sur la viabilité à long terme du modèle en raison de la concurrence de l'e-commerce qui a déjà précipité la faillite de l'ex géant Sears en 2018.

Euronext Bruxelles : Elia - Colruyt / Umicore - Nyxoah

Sur Euronext Bruxelles, Elia (+4,3%) a confirmé son regain de forme après sa chute de la mi-juin consécutive à l'annonce d'une augmentation de capital.

Colruyt (+3,9%) a repris des couleurs après sa dégringolade d e45% des 12 derniers mois.

Du côté des perdants du jour, Umicore (-3,4%) reste sous pression depuis l'annonce de son plan stratégique la semaine dernière.

Hors indice, Nyxoah (-6,8%) a chuté à un nouveau plus bas en cours de séance.

