La croissance des crédits accordés par les banques au secteur privé a légèrement décéléré en octobre, pour la première fois depuis mars, suggérant que le pic d'inflation pourrait être atteint, a indiqué lundi la Banque centrale européenne (BCE).

Les prêts au secteur privé, ajustés de certaines opérations strictement financières, ont progressé de 6,5% sur un an, soit un demi point de mois qu'en septembre, sur fond de taux d'intérêt relevés de manière agressive par l'institution monétaire qui ont pour effet de freiner le crédit.

Dans le détail, les prêts accordés aux entreprises ont progressé de 8,9%, comme en septembre. La baisse concerne les financements sur moins d'un an, pour parer aux coûts d'exploitation renchéris par la hausse des prix de l'énergie et des matières premières : ils augmentent de près de 17% après un pic proche de 20% le mois précédent.

La croissance des crédits accordés aux ménages, en comprenant les prêts pour la consommation et le logement, a ralenti à 4,2%, poursuivant un ralentissement observé depuis mai.

La croissance de la masse monétaire M3, à 5,1%, retrouve le rythme d'avant pandémie du Covid et l'explosion consécutive de la demande d'aides financières.

L'agrégat M3 est utilisé par la BCE comme indicateur avancé de l'inflation. Il comprend les espèces en circulation, les crédits à plus de deux ans ainsi que les dépôts des ménages et des entreprises.

La BCE veut à tout prix réduire l'inflation en zone euro, qui a dépassé la barre des 10% sur un an en octobre.

Déterminée à ramener la hausse des prix à la cible de 2%, l'institution monétaire a relevé ses taux directeurs de 2 points de pourcentage depuis juillet et va encore les relever lors de la dernière réunion de l'année le 15 décembre, selon ses propres annonces.

