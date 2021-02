La néerlandaise Rabobank va supprimer quelque 5.000 emplois au cours des cinq prochaines années, la banque souffrant de la crise du coronavirus tout en étant confrontée à des taux bas et à la numérisation, a annoncé jeudi son CEO Wiebe Draijer.

Selon ce dernier, la banque créera également de nouvelles fonctions à l'avenir. Rabobank veut réduire autant que faire se peut les licenciements secs en recourant, par exemple, à des reclassements en interne et en comptant sur les départs naturels.

Rabobank, qui vient d'écoper d'une nouvelle amende de 500.000 euros pour des manquements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, a vu son bénéfice fondre de moitié à un peu plus d'1,1 milliard d'euros.

Rabobank est l'un des principaux employés privés aux Pays-Bas et compte plus de 40.000 collaborateurs dans le monde.

