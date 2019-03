Quotas de femmes à la BNB: la N-VA rejette la proposition d'Alexander De Croo

"Nous voulions plus de femmes et une diminution du nombre de mandats à la BNB. Le VLD veut encore plus de postes... et sécuriser ceux des syndicats", a-t-il ainsi tweeté.

Alexander De Croo a déposé un amendement à la loi fixant le statut de la Banque nationale de Belgique (BNB), rapporte L'Echo. Le texte prévoit notamment l'instauration, pour mai 2020, d'un quota pour parvenir à un tiers de femmes au sein du conseil de régence. La mesure s'inscrivait déjà dans le plan de son prédécesseur Johan Van Overtveldt, mais à l'horizon 2023.

S'il ne prévoit rien pour diminuer les rémunérations des dirigeants de la BNB, Alexander De Croo projette lui aussi de supprimer le collège de censeurs, qui fait office de comité d'audit au sein de la Banque. Cette fonction serait récupérée par le conseil de régence, qui passerait à 14 membres et serait doté d'un président qui devrait être de sexe différent du gouverneur.

Enfin, la simplification des structures devrait permettre une réduction du nombre de dirigeants de la BNB de 26 à 20 alors que les plans de l'ex-ministre N-VA visaient une réduction de 26 à 14 membres.

Cet amendement fait l'objet d'un accord au sein du gouvernement minoritaire, ce qui n'était pas le cas du projet porté par Johan Van Overtveldt, précise vendredi le cabinet De Croo.