Qui parie contre la livre? Joute politique au Royaume-Uni

L'opposition britannique a fustigé ces derniers jours les fonds spéculatifs qui parient contre la livre et soutiennent financièrement le gouvernement pro-Brexit de Boris Johnson, dénonçant des conflits d'intérêts qui restent toutefois difficiles à démontrer dans un marché des changes mondialisé et peu régulé.