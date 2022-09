La banque privée Puilaetco va augmenter les taux d'intérêt créditeurs sur les dépôts de ses clients et n'appliquera plus aucun taux négatif.

L'entreprise dit "s'aligner" sur la tendance haussière imprimée par les banques centrales et entend "restituer" à ses clients une partie des gains engendrés par le relèvement de leurs taux directeurs.

Les taux d'intérêt passeront ainsi à 0% pour tous les dépôts de liquidités en euros et ne seront donc plus négatifs.

La banque va en outre proposer des taux avantageux sur les dépôts à terme. Cela concernera les nouveaux dépôts, à condition que ceux-ci atteignent au moins 500.000 euros, qu'ils soient assortis d'un montant équivalent placé dans un mandat d'investissement et qu'ils soient conservés sur un compte de liquidités pour une durée de minimum 6 mois. Les investisseurs qui remplissent ces différentes conditions pourront bénéficier d'un taux d'intérêt de 0,70% sur la tranche de liquidités investie dans un placement à terme entre 500.000 et 1 million d'euros. Le taux passe à 0,80% pour les dépôts entre 1.000.001 et 10 millions d'euros, et à 0,90% pour les dépôts supérieurs à 10 millions d'euros. Pour bénéficier de ces taux attractifs, le dépôt en liquidités doit être combiné à un placement d'un montant équivalent dans un mandat d'investissement, précise Puilaetco.

En octobre 2019, la banque avait été la première en Belgique à décider d'appliquer un taux négatif sur les comptes des clients particuliers. Ce gestionnaire de patrimoine belge a une dizaine de milliards d'euros d'actifs sous gestion et compte sept agences à travers le pays.

