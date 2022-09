La banque privée offre à ses clients fortunés la possibilité d'utiliser les services de la plateforme de gestion patrimoniale belge.

Petite nouveauté dans le monde de la gestion de patrimoine. La banque privée Puilaetco propose désormais à ses clients de pouvoir utiliser les solutions développées par la plateforme de gestion patrimoniale Abbove. Ces dernières sont intégrées dans l'offre de la filiale belge du groupe Quintet sous le nom "Richer Life Plan".

"Avec le Richer Life Plan, nous entrons dans une nouvelle ère de conseils patrimoniaux sur mesure grâce à une solution technologique complète et innovante, explique Ludivine Pilate, CEO de Puilaetco. L'outil correspond parfaitement à notre volonté de renforcer la relation de confiance entre nos clients et nos banquiers : ceux-ci partagent le même niveau d'informations, une base indispensable pour que nos experts puissent proposer des solutions personnalisées en matière de structuration de patrimoine, d'investissement, de crédit ou encore de conseils en art. A ce titre, cette nouvelle étape concrétise notre promesse de construire avec nos clients une vie plus enrichissante."

Via ce partenariat, la start-up belge Abbove, créée en 2018 par Guillaume Desclée, franchit quant à elle une nouvelle étape dans la distribution de ses outils de gestion patrimoniale en ligne, avec la possibilité d'étendre ses services à six nouveaux pays européens dans lesquels le groupe Quintet est actif, à savoir les Pays-Bas, le Danemark, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Si le déploiement belge, c'est-à-dire au sein de Puilaetco, s'avère concluant.

Après un premier partenariat signé en juin dernier avec la filiale belge de Deutsche Bank, il s'agit de la deuxième collaboration avec une banque autre que BNP Paribas Fortis annoncée par Abbove en l'espace de trois mois. Puilaetco est en effet la deuxième institution financière en Belgique à profiter de la fin de l'exclusivité qui liait Abbove (anciennement PaxFamilia) à son actionnaire historique BNPP Fortis, qui détient toujours 25 % de la fintech.

