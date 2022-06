Les Bourses européennes ont globalement clôturé en légère hausse après l'annonce d'un nouvel allègement des restrictions sanitaires en Chine. Au niveau économique, les marchés ont peu réagi à la progression de 0,7% des commandes de biens durables en mai aux États-Unis. Les investisseurs ont en effet déjà les yeux tournés vers les données sur l'inflation attendues à partir de mercredi en Europe et aux États-Unis.

Actu : Prosus (Amsterdam) - Tencent (Hong Kong)

Dans l'actualité des entreprises, le conglomérat technologique néerlandais Prosus a bondi de plus de 15% malgré la chute de 20% de son bénéfice courant annuel. Les marchés ont surtout salué l'annonce d'un programme de rachat d'actions propres financé par la vente d'actions Tencent. Prosus détient 28,9% du géant technologique chinois, une participation évaluée à près de 100 milliards d'euros au cours actuel. Le groupe néerlandais espère que ce programme d'achat d'actions permettra de réduire sa très forte décote en Bourse. Le titre ayant plongé de 45% depuis ses plus hauts du début de l'année dernière en raison du durcissement de la réglementation sur les entreprises technologiques en Chine et de la correction généralisée des valeurs de croissance.

Euronext Bruxelles : ArgenX - Umicore / Ageas - Balta

Sur Euronext Bruxelles, ArgenX (+4,7%) n'en finit plus d'aligner les records. La société biotechnologique vaut aujourd'hui près de 19 milliards d'euros en Bourse.

Umicore (+3,1%) a rebondi après sa chute de la semaine dernière.

Du côté des baisses, Ageas (-2,1%) a fermé la marche au sein du Bel 20.

Hors indice, le spécialiste des revêtements de sol Balta Group (-6,6%) a de nouveau dégringolé sur fond de craintes de ralentissement du marché de la construction.

Actu : Prosus (Amsterdam) - Tencent (Hong Kong)Dans l'actualité des entreprises, le conglomérat technologique néerlandais Prosus a bondi de plus de 15% malgré la chute de 20% de son bénéfice courant annuel. Les marchés ont surtout salué l'annonce d'un programme de rachat d'actions propres financé par la vente d'actions Tencent. Prosus détient 28,9% du géant technologique chinois, une participation évaluée à près de 100 milliards d'euros au cours actuel. Le groupe néerlandais espère que ce programme d'achat d'actions permettra de réduire sa très forte décote en Bourse. Le titre ayant plongé de 45% depuis ses plus hauts du début de l'année dernière en raison du durcissement de la réglementation sur les entreprises technologiques en Chine et de la correction généralisée des valeurs de croissance.Euronext Bruxelles : ArgenX - Umicore / Ageas - BaltaSur Euronext Bruxelles, ArgenX (+4,7%) n'en finit plus d'aligner les records. La société biotechnologique vaut aujourd'hui près de 19 milliards d'euros en Bourse.Umicore (+3,1%) a rebondi après sa chute de la semaine dernière.Du côté des baisses, Ageas (-2,1%) a fermé la marche au sein du Bel 20.Hors indice, le spécialiste des revêtements de sol Balta Group (-6,6%) a de nouveau dégringolé sur fond de craintes de ralentissement du marché de la construction.