Près de 4 millions d'euros détournés au cours de fraudes bancaires en ligne

Au premier semestre, 2.650 cas de fraude bancaire en ligne ont été recensés en Belgique contre 3.205 cas sur l'ensemble de l'année 2017, a indiqué jeudi la Fédération belge du secteur financier (Febelfin). Par ailleurs, les montants détournés au cours de ces fraudes sont beaucoup plus importants puisqu'en six mois, on a atteint un total de 3,8 millions d'euros contre 2,5 millions en 12 mois l'an passé.