Pourquoi Apple joue sa carte dans les paiements

Le groupe de Cupertino fait un pas de plus dans le monde des paiements et lance sa propre carte de banque. Vraie nouveauté ou coup marketing ? Décodage d'un lancement made in Silicon Valley.

Jennifer Bailey, vice-présidente d'Apple, lors de la présentation de l'Apple Card Pas de numéro, pas de code CVV (numéro de sécurité de la carte), pas de date d'expiration et pas de signature : seul le nom de son propriétaire figure sur cette carte de crédit. © Isopix