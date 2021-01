L'an dernier, la Banque nationale de Belgique (BNB) a échangé 64.180.400 francs belges pour 1,59 million d'euros, ressort-il des données de la BNB.

L'euro est en vigueur en Belgique depuis 2002, mais les billets de francs belges peuvent toujours être échangés. Il resterait pour plus de 140 millions d'euros de billets de francs belges, principalement en coupures de 100 et 200 francs, encore dans les tiroirs des Belges. Tous les billets émis par la BNB depuis 1944 peuvent encore être repris, directement via les dépôts de la BNB ou par une procédure postale. Les pièces ne peuvent par contre plus être échangées.

