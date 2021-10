Le BEL 20 et ses voisins européens entamaient la nouvelle semaine dans le rouge, notre indice de référence reculant vers 11h de 0,4 pc à 4.187 points. Onze de ses éléments étaient teintés de rouge, Elia (105,20) étant stationnaire.

L'avertissement d'Umicore (50,62) faisait reculer le titre de 4,1 pc tandis que Solvay (104,20) perdait 1,5 pc en compagnie d'arGEN-X (254,50) et Galapagos (45,38), en baisse de 0,3 et 1,6 pc, alors qu'UCB (99,32) gagnait 1,2 pc.

AB InBev (47,63) était négative de 0,6 pc alors qu'Ageas (41,09) et KBC (80,08) s'appréciaient de 0,3 et 0,5 pc.

Proximus (17,58) et Telenet (32,80) valaient 0,1 et 0,8 pc de plus que vendredi, Bpost (7,55) regagnant par ailleurs 0,3 pc.

Sofina (366,60) et Melexis (92,30) étaient positives de 1 et 0,5 pc, Colruyt (41,82) regagnant 0,3 pc tandis que Cofinimmo (136,80) abandonnait 1,4 pc.

D'Ieteren (133,90) et Exmar (4,55) reperdaient 1,4 pc chacune, Balta (2,64) reculant de 4 pc.

Nyxoah (21,45) et Mithra (19,04) étaient positives de 2,1 et 1,2 pc alors que Celyad (3,64) et Biotalys (6,22) reculaient de 2,2 pc, Sequana Medical (6,98) de 2 pc.

L'euro s'inscrivait à 1,1583 USD dans la matinée de lundi, contre 1,1595 USD vendredi dernier vers 16H30. L'once d'or cédait 9,10 dollars à 1.764,20 dollars et le lingot se négociait autour de 49.000 euros, en recul de 200 euros.

L'avertissement d'Umicore (50,62) faisait reculer le titre de 4,1 pc tandis que Solvay (104,20) perdait 1,5 pc en compagnie d'arGEN-X (254,50) et Galapagos (45,38), en baisse de 0,3 et 1,6 pc, alors qu'UCB (99,32) gagnait 1,2 pc. AB InBev (47,63) était négative de 0,6 pc alors qu'Ageas (41,09) et KBC (80,08) s'appréciaient de 0,3 et 0,5 pc. Proximus (17,58) et Telenet (32,80) valaient 0,1 et 0,8 pc de plus que vendredi, Bpost (7,55) regagnant par ailleurs 0,3 pc. Sofina (366,60) et Melexis (92,30) étaient positives de 1 et 0,5 pc, Colruyt (41,82) regagnant 0,3 pc tandis que Cofinimmo (136,80) abandonnait 1,4 pc. D'Ieteren (133,90) et Exmar (4,55) reperdaient 1,4 pc chacune, Balta (2,64) reculant de 4 pc. Nyxoah (21,45) et Mithra (19,04) étaient positives de 2,1 et 1,2 pc alors que Celyad (3,64) et Biotalys (6,22) reculaient de 2,2 pc, Sequana Medical (6,98) de 2 pc. L'euro s'inscrivait à 1,1583 USD dans la matinée de lundi, contre 1,1595 USD vendredi dernier vers 16H30. L'once d'or cédait 9,10 dollars à 1.764,20 dollars et le lingot se négociait autour de 49.000 euros, en recul de 200 euros.