Plus de 250.000 faux billets ont été retirés de la circulation

Au premier semestre, 251.000 faux billets en euros ont été retirés de la circulation soit une baisse de 4,2% par rapport au second semestre 2018, indique vendredi la Banque centrale européenne (BCE). Plus de 80% de ces fausses coupures étaient des billets de 20 et 50 euros.