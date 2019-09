Plus de 170.000 Belges ont un compte à l'étranger

D'après les derniers chiffres du SPF Finances relatifs à l'exercice d'imposition 2018 (revenus 2017), 173.048 Belges ont déclaré disposer d'un compte à l'étranger. C'est 10.000 de plus qu'en 2017 (+ 5,7 %) et 16.000 de plus que deux ans avant (+ 10,1 %), lorsque 157.117 contribuables avaient fait mention dans leur déclaration de l'existence d'un compte bancaire à l'étranger (Luxembourg, Suisse, etc.).

© Getty Images

Par ailleurs, l'administration fiscale a également vu le total des déclarations d'assurances-vie souscrites à l'étranger progresser de plus de 4 % à 45.825 (contre 43.914 en 2017 et 42.592 en 2016). De même, ...

