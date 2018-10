Plus d'un demi-million de transactions en plus lors du Week-end du client

Plus de 11.000 commerçants ont participé à ce deuxième Week-end du Client, qui a profité cette année d'une belle météo et de diverses animations. Selon les chiffres de Worldline, 7.909.537 transactions électroniques ont été enregistrées le samedi, soit 5% de plus que l'année dernière, et 3.753.090 le dimanche, un hausse de 7,5% comparativement à 2017.