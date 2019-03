"Peut-on prévoir les crises financières ?"

Une bulle se développe quand une majorité d'intervenants sur un marché se convainquent à juste titre que le prochain prix sera supérieur au prix actuel. Alors, un ask, un prix réclamé par un vendeur, plus élevé que le prix actuel, trouvera un bid, un prix offert par un acheteur, prêt à le suivre à la hausse. Et la bulle enflera aussi longtemps qu'il restera des acheteurs prêts à embrayer pour des prix plus élevés. En l'absence momentanée de transactions, il existe un spread, un écart entre l' ask du vendeur prêt à vendre au prix le plus bas et le bid de l'acheteur prêt à acheter au prix le plus haut. Par exemple, pour un ask de 22,25 et un bid de 22,00, le spread est de 0,25. Le spread s'évanouit quand le bid et l' ask coïncident et qu'une transaction a alors lieu à ce niveau.

...