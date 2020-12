Peter Adams deviendra le 2 janvier prochain le nouveau CEO d'ING Belgique, indique la banque.

M. Adams succèdera à Erik Van Den Eyden qui a quitté la banque le 1er octobre dernier après trois ans et demi aux commandes. Depuis lors, le CFP Hans De Munck avait endossé la fonction de CEO ad interim.

Nous avons le plaisir de vous annoncer la nomination de Peter Adams en tant que CEO d’ING en Belgique. Il commencera chez ING à partir du 2 janvier 2021. Communiqué de presse: https://t.co/L3bMURSnSH — ING Belgique (@INGBelgique) December 10, 2020

Peter Adams, 44 ans, provient de Boston Consulting Group (BCG) où il était managing director et senior partner.

"Depuis qu'il était en fonction chez BCG en 1999, Peter a été impliqué dans plusieurs grandes transformations dans le secteur bancaire européen et particulièrement dans les pays scandinaves, au Royaume-Uni, en France et dans le Benelux", souligne ING dans un communiqué.

