Perte record de 134 milliards d'euros pour la Banque centrale suisse

La banque centrale suisse s'attend à une perte record de 132 milliards de francs suisses (133 milliards d'euros) pour 2022, contre un bénéfice de 26,9 milliards de francs un an plus tôt, annonce-t-elle lundi, ce qui l'amène à supprimer ses versements à la Confédération et aux cantons.

