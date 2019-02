PaxFamilia, ce "family office" digital

Guillaume Desclée peut avoir le sourire. PaxFamilia, la nouvelle start-up qu'il a créée avec ses deux complices Guillaume de Monie (ex-Lazard) et Gaëtane Meurant (ex-Deloitte), se développe plutôt bien. Moins de deux ans après avoir vu le jour, la petite structure compte en effet déjà une dizaine d'employés et propose ses outils d'aide à la gestion patrimoniale en Belgique, au Luxembourg et prochainement en France. Elle peut aussi se targuer de compter parmi ses clients une grande enseigne comme la banque BNP Paribas Fortis, et, cerise sur le gâteau, elle a réussi à dégager un premier chiffre d'affaires d'environ 400.000 euros. De quoi effectivement réjouir Guillaume Desclée, ex-MyMicroInvest et aujourd'hui general manager de PaxFamilia, pour qui il s'agit là d'une " belle reconnaissance du travail accompli par toute l'équipe " depuis la constitution de la société en juillet 2017.

