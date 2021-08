Le rachat de NN Investment Partners par la grande banque américaine a pour conséquence de faire changer de main le Star Fund d'ING et de Belfius, l'un de nos plus importants fonds d'épargne-pension.

L'information a été annoncée fin de semaine dernière: Goldman Sachs, la banque d'investissement américaine, va acquérir NN Investment Partners. Le prix tourne autour de 1,7 milliard d'euros et l'opération devrait être finalisée d'ici à la fin du 1er semestre 2022. A terme, NN Investment Partners devrait fusionner avec Goldman Sachs Asset Management, la filiale de gestion d'actifs du groupe bancaire américain. L'accord comprend aussi un partenariat de 10 ans qui verra les New-Yorkais fournir des services de gestion à tout le groupe NN.

NN IP est la branche fonds du groupe néerlandais d'assurances NN basé à la Haye. Elle gère environ 300 milliards d'euros d'actifs, issus des différentes activités de sa maison mère. Cette opération intéresse les Belges au plus haut chef. Et pour cause, NN IP est connue chez nous via le Star Fund, l'un des plus importants fonds d'épargne- pension du pays. Il représente en Belgique près de 5 milliards d'euros en gestion pour les clients d'ING Belgique et de Belfius. Elle dispose d'ailleurs de bureaux à Bruxelles où elle emploie une petite vingtaine de personnes. D'ici peu, l'épargne-pension de nombreux Belges passera donc sous bannière américaine.

Grâce à cette acquisition, Goldman Sachs Asset Management double sa taille en Europe pour gérer, à terme, 510 milliards d'euros. A l'heure actuelle, elle a plus de 2.000 milliards d'euros d'actifs gérés dans le monde entier. Ce rachat, qui cadre avec la stratégie d'investissement sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), a pour but de rendre le groupe moins dépendant des revenus bancaires.

L'information a été annoncée fin de semaine dernière: Goldman Sachs, la banque d'investissement américaine, va acquérir NN Investment Partners. Le prix tourne autour de 1,7 milliard d'euros et l'opération devrait être finalisée d'ici à la fin du 1er semestre 2022. A terme, NN Investment Partners devrait fusionner avec Goldman Sachs Asset Management, la filiale de gestion d'actifs du groupe bancaire américain. L'accord comprend aussi un partenariat de 10 ans qui verra les New-Yorkais fournir des services de gestion à tout le groupe NN. NN IP est la branche fonds du groupe néerlandais d'assurances NN basé à la Haye. Elle gère environ 300 milliards d'euros d'actifs, issus des différentes activités de sa maison mère. Cette opération intéresse les Belges au plus haut chef. Et pour cause, NN IP est connue chez nous via le Star Fund, l'un des plus importants fonds d'épargne- pension du pays. Il représente en Belgique près de 5 milliards d'euros en gestion pour les clients d'ING Belgique et de Belfius. Elle dispose d'ailleurs de bureaux à Bruxelles où elle emploie une petite vingtaine de personnes. D'ici peu, l'épargne-pension de nombreux Belges passera donc sous bannière américaine. Grâce à cette acquisition, Goldman Sachs Asset Management double sa taille en Europe pour gérer, à terme, 510 milliards d'euros. A l'heure actuelle, elle a plus de 2.000 milliards d'euros d'actifs gérés dans le monde entier. Ce rachat, qui cadre avec la stratégie d'investissement sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), a pour but de rendre le groupe moins dépendant des revenus bancaires.