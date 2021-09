C'est en novembre 2020 que les premières coopératrices et premiers coopérateurs de la banque coopérative éthique et durables ont ouvert leurs comptes. Désormais, ils disposeront d'une carte pour effectuer leurs paiements.

Longtemps le projet de lancement de NewB, une banque qui se voulait éthique et durable, a semblé irréalisable. On s'est souvent demandé s'il allait finalement voir le jour. Mais depuis janvier 2020, NewB dispose d'une licence bancaire et elle travaille depuis lorsau lancement de ses produits dans une relative discrétion. En novembre 2020, les premières coopératrices et premiers coopérateurs avaient pu ouvrir leur compte chez NewB malgré la crise sanitaire. Une nouvelle étape vient d'être franchie cette fois puisque l'offre bancaire de NewB s'est étoffée ce mardi avec le lancement publique d'une carte de paiement disponible pour toutes et tous.

La coopérative proposait déjà un compte courant, un compte d'épargne, des crédits verts ou prêts à la consommation en plus de produits d'assurances. Les personnes qui disposaient d'un compte chez NewB avaient d'ailleurs été invitées en juillet à commander leur carte. Désormais celles qui y ouvriront un compte pourront directement commander leur carte de paiement. La banque coopérative annonce que plus de 3500 cartes sont déjà en circulation à ce jour.

Comme d'autres cartes de paiement de ses concurrents, la carte de NewB combinera à la fois Bancontact et Visa Debit pour une utilisation la plus large possible. Elle permettra aussi des paiements sans contact et aussi des paiements en ligne sécurisés grâce au système 3D Secure.

Conformément à ses valeurs, NewB a mis l'accent sur l'écologie en concevant sa carte en PVC recyclé. Elle sera aussi munie d'une encoche afin de faciliter sa reconnaissance au toucher (ce qui facilitera sûrement la vie des personnes ayant des difficultés visuelles). Enfin, comme pour le compte, la carte est proposée à un prix conscient, c'est à dire que chaque personne paiera le prix qu'elle considère comme juste pour l'obtenir.

Le lancement public de la carte de paiement est une occasion pour la jeune banque coopérative éthique et durable de se faire davantage connaître. " Avec cette campagne, nous voulons faire comprendre que NewB n'est pas seulement un beau projet, mais qu'elle existe et vit en tant que banque. Pour changer réellement la banque pour de bon, il faut que nous inspirions davantage de personnes à franchir le pas vers NewB, non seulement en tant que coopérateur·rice, mais aussi en tant que client·e.",expliqueKatrien Beuckelaers, CCO de NewB. Le CEO de la banque coopérative Thierry Smets abonde dans le même sens: "La mise sur la marché de notre propre carte de paiement constitue un grand pas en avant pour NewB. Avec elle, notre banque éthique et durable dispose d'une offre encore plus complète et conforme aux valeurs de notre coopérative.", explique-t-il.

F.Chl.

