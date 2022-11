En janvier prochain, Michael Anseeuw sera le nouveau patron de BNP Paribas Fortis. Un banquier au profil pas tout à fait comme les autres.

Le verdict est tombé. Et c'est le favori dans la course qui l'a emporté. Plusieurs noms circulaient pour succéder à Max Jadot au poste de CEO de BNP Paribas Fortis: la DRH Sandra Wilikens, mais aussi Stéphane Vermeire, directeur du pôle banque privée et gestion de fortune, ou Didier Beauvois, en charge du corporate banking, ou encore Stefaan Decraene, qui va piloter le groupe néerlandais Rabobank. Et puis il y avait Michael Anseeuw, patron du réseau d'agences. C'est finalement ce dernier qui a été retenu pour endosser le costume de patron de la première banque du pays. A 50 ans, il deviendra président du comité de direction le 1er janvier prochain tandis que Max Jadot, l'actuel CEO, succédera à Herman Daems en tant que président du conseil d'administration, également à partir du 1er janvier 2023.

Figure bien connue de la scène bancaire en Belgique, Max Jadot est en effet aux commandes de BNPP Fortis depuis 2011. De son côté, Michael Anseeuw est loin d'être un inconnu pour quiconque fréquente l'étage de la direction de la banque, à Bruxelles. "Avec le choix de Michael Anseeuw comme nouveau CEO, arrive à la tête de l'institution quelqu'un qui connaît parfaitement notre activité et notre banque et qui, en tant que membre du comité de direction, a joué, avec les autres membres, un rôle important dans le développement de notre stratégie", souligne à ce propos Max Jadot dans le communiqué annonçant ces changements. Entré chez Fortis en 2001 après des débuts chez le consultant Accenture et avoir ensuite fondé sa propre start-up (Smartizens), le futur CEO affiche en effet un parcours de plus de 20 ans au sein de l'institution bancaire, dont sept en tant que membre du comité de direction. Issu du sérail, il connaît bien la maison et ses différents métiers. Pendant deux décennies, cet ingénieur civil diplômé de l'université de Gand y a assumé des responsabilités dans des domaines aussi variés que le crédit à la consommation, les services de banque de détail ou encore au sein du département finance. Il a notamment oeuvré comme proche conseiller de l'ancien directeur financier du groupe Fortis Gilbert Mittler. Durant ces années, il y a bien sûr eu la crise financière de 2008 et la reprise du bancassureur belge par les Français. Des événements que l'homme a vécus de près mais qui ne l'ont pas empêché de poursuivre sur sa lancée et de gravir les échelons. Ainsi, dès 2009, il se voit confier la responsabilité des marques alternatives de BNP Paribas Fortis (Fintro, etc.). Une mission qu'il assumera pendant cinq ans avant de devenir en 2014 patron du réseau d'agences et de pousser ensuite la porte du comité de direction un an plus tard.Depuis maintenant huit ans, Michael Anseeuw dirige donc le retail de BNPP Fortis, le plus gros département de la banque au logo vert. A ce titre, il est en charge des produits et services destinés à la clientèle des particuliers. Il est également responsable de la clientèle des entrepreneurs, des PME et des indépendants. Deux casquettes qui le voient chapeauter environ 5.000 collaborateurs, soit la moitié du staff de la filiale belge, dont le bénéfice n'a cessé de croître depuis son rachat par BNP Paribas pour atteindre l'an dernier 2,6 milliards d'euros. A la tête du moteur de la banque, Michael Anseeuw s'occupe aussi depuis plusieurs années de la réorganisation du réseau d'agences et de l'incontournable digitalisation des relations avec la clientèle. "Tout en étant très pragmatique, c'est aussi un visionnaire de la banque d'après-demain", confie un observateur privilégié. Mais encore? Décrit par ceux qui le côtoient au quotidien comme un esprit vif et imaginatif, Michael Anseeuw a en effet été à la manoeuvre de plusieurs projets novateurs poussés par l'avènement de la banque mobile. On pense notamment au lancement en Belgique de Hello bank! , la filiale 100% mobile et digitale du groupe. Sous son impulsion, BNPP Fortis a également intégré des solutions de paiement innovantes comme Apple Pay et Google Pay. Il compte également à son actif le lancement de la nouvelle carte Visa Debit ainsi que le déploiement de terminaux de paiement ou de solutions d'e-commerce (Axepta). Il est par ailleurs président du conseil d'administration de l'application d'identification et d'authentification Itsme. Sans oublier une autre plume à son chapeau: la reprise en début d'année de bpost banque et son intégration dans la stratégie des canaux de distribution de BNPP Fortis. Et au quotidien, y a-t-il un style Michael Anseeuw, lui qui vient de la région d'Alost, qui se passionne pour la cosmologie, qui est père de deux filles et qui partage la vie d'une romaniste jouant du violon? Dans les couloirs de la banque, le futur CEO a la réputation d'être un banquier compétent qui maîtrise ses dossiers. Comme nous le confie cet autre collaborateur de BNPP Fortis, "il trouve encore le temps de lire énormément malgré un agenda très chargé", au point d'être "toujours au courant des dernières tendances du moment". C'est également, dit-on, un esprit planificateur qui se soucie des détails ou peut à tout le moins s'approprier les choses avec une grande facilité. Mais qui veut, paraît-il, imprimer le changement parfois trop vite. Côté relationnel, Michael Anseeuw est perçu comme quelqu'un d'accessible, de proche et à l'écoute de son personnel. Stratège, il sait aussi placer ses lieutenants et lieutenantes, disposant ainsi de précieux relais chez Bancontact, Itsme ou encore Arval (la grosse filiale de leasing auto de BNPP Fortis). Enfin, dernière particularité de ce profil de banquier pas tout à fait comme les autres: bien que faisant partie de l'histoire récente de la banque, l'homme ne dispose pas du réseau de son prédécesseur dans l'aristocratie des affaires du royaume. Du moins pas encore.