Lieve Mostrey, CEO d'Euroclear, a offert à la société une croissance des plus stables. Cette année, Euroclear a racheté la société suédoise MFEX, sa plus importante acquisition depuis 2008.

La femme

...

La femme"J'étais probablement destinée à travailler pour Euroclear", sourit Lieve Mostrey. Lieve Mostrey (61 ans), originaire de Flandre occidentale, est ingénieure et a commencé sa carrière en 1983 au service IT de la Générale de Banque. "Je me suis retrouvée dans l'IT du secteur financier. L'une de mes premières tâches consistait à programmer un lien entre la banque et Euroclear."L'informatique et les opérations dans le secteur financier constituent le fil conducteur de la carrière de Lieve Mostrey. Sa nomination en tant que country manager de Fortis Banque Belgique en 2006 prouve que ses compétences sont vastes. Deux ans plus tard, elle est devenue chief operating officer de Fortis Banque, avant de rejoindre Euroclear en 2010, où elle était administratrice depuis 2006. En 2017, elle est devenue CEO d'Euroclear. Euroclear est un acteur mondial du règlement des opérations sur titres. La société garantit l'échange simultané d'espèces et de titres lors d'une transaction. En outre, Euroclear est responsable de la conservation des titres, du suivi des positions et de la gestion des garanties. "Cet univers m'a toujours passionnée", explique Lieve Mostrey. "J'ai un intérêt naturel pour les facts-and-figures, et cette entreprise, en tant qu'infrastructure de marché, est un maillon essentiel du fonctionnement du système financier."Plus de la moitié des 4 000 collaborateurs travaillent au siège, à Bruxelles. Euroclear est par ailleurs une entreprise internationale, qui emploie des collaborateurs provenant de plus de quatre-vingts pays différents. "La diversité et l'inclusion sont au coeur de mes préoccupations", déclare Lieve Mostrey. "Nous désirons être un employeur de choix où les personnes de toutes origines, couleurs, langues ou nationalités se sentent à l'aise. C'est essentiel, car notre clientèle est internationale. Nous voulons que nos clients se reconnaissent dans l'entreprise".En tant que femme, elle sait que diversité rime aussi avec égalité des genres : "Au début de ma carrière, je pensais encore que les femmes allaient accéder au sommet de la vie économique un jour ou l'autre. En pratique, force est de constater que cela ne va pas de soi. Dans le secteur financier, très peu de femmes occupent des portes à haute responsabilité. Et chaque crise, qu'il s'agisse de la crise financière de 2008 ou de la crise sanitaire actuelle, frappe plus durement les femmes que les hommes dans leur évolution de carrière."Euroclear aussi a encore du travail à faire pour continuer à garantir l'égalité des chances pour tous, reconnaît Lieve Mostrey : "Nous avons déjà beaucoup avancé et beaucoup de femmes occupent un poste haut-placé. À première vue, on pourrait penser que c'est fantastique. Mais il reste difficile de garantir l'égalité des genres à tous les niveaux de l'entreprise. Il est essentiel de disposer d'assez d'employés talentueux prêts à être promus."La managerEn 2017, Lieve Mostrey a élaboré un plan stratégique qui a permis à Euroclear de renforcer son réseau de clients et de développer de nouveaux services. Cela a entraîné une augmentation significative des revenus de commissions, rendant la société moins vulnérable aux faibles taux d'intérêt. Euroclear grandit donc chaque année un peu plus. Parallèlement, Live Mostrey mise sur la durabilité et les nouvelles formes de travail. "Nous avons un programme ESG très complet" (objectifs en matière d'environnement, de relations sociales et de gouvernance, ndlr), dit-elle. "Cela nous offre de nouvelles opportunités de croissance." Cela concerne principalement le rôle qu'Euroclear veut jouer pour les entreprises et les institutions qui émettent des obligations vertes ou liées au développement durable. Actuellement, ces questions sont encore largement limitées au monde occidental. Euroclear veut aider les pays et les entreprises des marchés émergents. Et inversement, nous voulons garantir aux investisseurs que les produits sont durables et verts."La crise sanitaire a obligé Euroclear à introduire le télétravail à grande échelle. "Nous étions bien préparés, car nos employés télétravaillaient déjà de base une journée par semaine", explique Lieve Mostrey. "Nous savions aussi que notre infrastructure était prête. Nous avions passé ce test de résistance en 2016 lors des attaques terroristes de Bruxelles. Nous avons ensuite procédé à un confinement d'urgence pendant trois jours et nos réseaux ont bien résisté."L'arrivée de la pandémie en mars 2020 a provoqué une augmentation considérable de l'activité commerciale sur les marchés financiers, mais Euroclear a également résisté à ce pic avec brio. "Notre priorité était la continuité du service et de l'assistance aux clients d'une part, et la santé de nos employés d'autre part."À l'avenir, Lieve Mostrey envisage d'introduire une nouvelle organisation du travail : "Certaines tâches informatiques peuvent tout aussi bien être effectuées à la maison, mais pour tout ce qui relève de la créativité, du brainstorming, de la concertation et de l'interaction, il est préférable de réunir les collaborateurs. Nous allons réaménager nos bureaux à cet effet."La sociétéEn 2020, Euroclear a assuré le règlement de 897 000 milliards d'euros de transactions sur titres et a conservé 32 800 milliards d'euros de titres pour ses clients. Les revenus, les bénéfices et les dividendes sont restés stables au cours de l'année précédente. Durant les neuf premiers mois de 2021, l'entreprise a renoué avec la croissance de ces dernières années. Euroclear a enregistré une hausse de 14 % de ses revenus de commissions et son bénéfice net a augmenté de 11 % pour atteindre 347 millions d'euros.En 2021, Euroclear a réalisé sa première acquisition majeure depuis 2008. Avec MFEX, la société renforce principalement sa position sur le marché des fonds. Euroclear étend ses activités aux transactions financières entre les gestionnaires de fonds et les distributeurs de leurs produits."L'acquisition de MFEX place Euroclear dans le trio de tête du marché des fonds, aux côtés de l'espagnol Allfunds et de l'allemand Clearstream", explique Lieve Mostrey. Le rachat de MFEX offre 50 millions d'euros de revenus et 325 employés à Euroclear.