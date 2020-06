Les services bancaires en ligne gagnent du terrain depuis la crise

Le coronavirus a changé les habitudes des consommateurs et les particuliers optent de plus en plus pour la banque digitale, indique jeudi le "World Retail Banking Report 2020" publié par le groupe de conseil Capgemini et l'organisation internationale Efma. Selon ses résultats, 57% d'entre eux préfèrent désormais les services bancaires en ligne, contre 49% avant la crise.