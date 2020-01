Les quatre grandes banques belges Belfius, BNP Paribas Fortis, ING Belgique et KBC vont dorénavant faire appel à la blockchain pour simplifier les services aux entreprises, annonce mercredi le prestataire de services financiers Isabel Group. Elles utiliseront ainsi l'application 'Kube', qui leur permettra de partager entre elles les données des entreprises et de faciliter ainsi la vérification et la maintenance de l'identité des entreprises. Une première en Europe, selon les principaux concernés, qui ont signé un protocole d'accord en ce sens.

Afin de prévenir le blanchiment d'argent et la fraude, les banques sont tenues de vérifier régulièrement l'identité des dirigeants et des principaux actionnaires lors de l'ouverture d'un compte de société. Un processus chronophage qui s'effectue individuellement pour chaque banque et doit être répété fréquemment. Les différentes institutions bancaires pourront dorénavant partager ces informations d'identification entre elles via l'application Kube.

Le client ne devra saisir ses données qu'une seule fois sur la plateforme, après quoi elles seront vérifiées et validées par la banque. Les données seront ensuite partagées de manière sécurisée entre les organisations affiliées. Les entreprises pourront dès lors ouvrir des comptes sans paperasse administrative ni retard.

Les modifications des données des sociétés seront également partagées, pour permettre aux banques affiliées de disposer à tout moment des informations les plus récentes.

Le secteur financier belge est le premier en Europe à utiliser une telle base de données sécurisée et décentralisée basée sur la technologie blockchain pour l'identification des entreprises.

Outre les quatre grandes banques, d'autres pourront également rejoindre la plateforme à l'avenir, assure Isabel Group.

