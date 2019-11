Les performances d'Ageas tirées vers le haut par l'Asie et l'Europe continentale

Ageas a affiché un résultat net de 877 millions d'euros après neuf mois, contre 656 millions d'euros un an plus tôt, grâce notamment aux performances asiatiques en assurances Vie, indique mercredi le groupe d'assurances à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels. Il s'appuie également sur une solide performance en Non-vie en Belgique et en Europe continentale.