Les pays du Benelux renforcent leur coopération dans la lutte contre la fraude fiscale

Les ministres des Finances de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg ont signé jeudi un accord Benelux pour renforcer leur coopération dans la lutte contre la fraude fiscale. La signature, par Alexander De Croo et ses homologues Wopke Hoekstra et Pierre Gramegna, a eu lieu en marge du Conseil Ecofin de l'UE.