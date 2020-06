Après avoir progressé de 7% depuis le début de la semaine, l'indice Bel 20 marquait une pause jeudi matin à l'instar de ses voisins européens dans l'attente des décisions de la BCE.

Notre indice vedette reperdait 0,2% vers 11h00 en s'inscrivant à 3.417 points avec un partage équitable de ses éléments entre hausses et baisses. Des reculs de 2,1% étaient notés en Colruyt (52,28), KBC (50,88) et Solvay (75,02) alors que Umicore (42,44) et Galapagos (180,40) gagnaient 2,3% et 1,3%. AB InBev (47,54) reperdait 1,2%, Ageas (34,63) et ING (6,36) cédant 1,9% et 1,6%. UCB (89,40) et arGEN-X (207,60) valaient 1,2% et 1,5% de plus que la veille, Aedifica (102,00) s'appréciant de 1,2%. Proximus (19,64) et Telenet (38,28) étaient négatives de 1% et 1,7% alors que Orange Belgium (15,62) et Bpost (6,18) gagnaient par ailleurs 0,2% et 0,4%.

Care Property Invest (31,40) et Xior (48,80) se distinguaient par des bonds de 8,3% et 3,7% tandis que KBC Ancora (31,58) reperdait 2,4%. Kinepolis (42,55) reperdait 3,3% après son bond de 12,8% de la veille, D'Ieteren (53,00) et Bekaert (19,63) abandonnant 2,9% chacune. EVS (16,98) concédait 0,6% après avoir gagné 13,7% la veille, Agfa-Gevaert (3,86) progressant par contre de 3,8%. IBA (8,25) reculait de 2% et Celyad (10,48) de 1,8% comme Mithra (22,10), Fagron (21,44) s'appréciant par contre de 2,4%.

L'euro s'inscrivait à 1,1197 USD dans la matinée de jeudi, contre 1,1221 USD la veille vers 16h30. L'once d'or gagnait 9,95 dollars à 1.705,10 dollars et le lingot se négociait autour de 48.960 euros, en progrès de 390 euros.

