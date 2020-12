Les marchés européens retenaient leur souffle jeudi matin dans l'attente d'un accord post-Brexit annoncé imminent. Vers onze heures, le BEL 20 était en hausse de 0,2 pc à 3.662 points avec 11 de ses éléments en hausse, arGEN-X (250,60) et WDP (28,16) étant stationnaires.

ING (7,95) et KBC (58,60) s'appréciaient de 1,3 et 0,5 pc, Ageas (43,91) de 0,4 pc. AB InBev (57,84) reculait par contre de 1,2 pc comme Aedifica (96,60), Aperam (34,70) et Umicore (38,52) cédant 0,3 pc chacune. Proximus (16,57) revenait à son point de départ tandis que Telenet (34,90) gagnait 1,6 pc, Orange Belgium (21,90) étant par ailleurs inchangée et Bpost (8,44) en hausse de 0,9 pc. Solvay (98,24) et UCB (85,16) valaient 0,7 pc de plus que la veille, Galapagos (81,84) récupérant 0,3 pc. Barco (17,82) reperdait 0,4 pc tandis que GBL (82,68) et Ackermans (123,10) remontaient de 0,5 pc.

Hors indice, Unifiedpost (24,55) se distinguait par un nouveau bond de 6,8 pc, Balta (2,12) et Ontex (11,00) rebondissant de 9,3 et 3,3 pc. Kinepolis (34,35) et EVS (15,80) étaient positives de 1 et 0,8 pc, CFE (83,30) et Recticel (11,14) gagnant 1,6 et 1,1 pc. Mithra (20,05) et Oxurion (2,66) remontaient enfin de 2,3 pc, Nyxoah (15,50) et Hyloris (9,69) de 1,3 et 1,5 pc.

L'euro s'inscrivait à 1,2197 USD dans la matinée de jeudi, contre 1,2205 USD la veille vers 16H30. L'once d'or gagnait 3,40 dollars à 1.878,90 dollars et le lingot se négociait autour de 49.525 euros, en progrès de 120 euros.

