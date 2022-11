La Bourse de Tokyo a fini en repli et Hong Kong était en nette baisse lundi face au climat d'incertitude en Chine, où des manifestations d'une ampleur inédite se déroulent pour protester contre le gouvernement et sa politique "zéro Covid".

L'indice vedette Nikkei de la capitale japonaise a perdu 0,42% à 28.162,83 points et l'indice élargi Topix a reculé de 0,68% à 2.004,31 points.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng lâchait 1,8% vers 06H50 GMT, après avoir perdu plus de 4% dans la matinée.

Des centaines de personnes manifestent depuis dimanche dans plusieurs villes chinoises pour dénoncer les restrictions sanitaires draconiennes et réclamer davantage de libertés politiques, une rare démonstration d'hostilité envers le régime du président Xi Jinping.

"Les manifestations contre la politique 'zéro Covid' sont à double tranchant. Si elles s'étendent davantage ce sera un facteur négatif (pour les marchés, NDLR), mais si la politique change cela deviendra un facteur positif", a commenté Shoji Hirakawa du Tokai Tokyo Research Institute, cité par l'agence Bloomberg.

La fièvre du ballon rond retombe: certaines valeurs, qui s'étaient envolées la semaine dernière après la victoire du Japon sur l'Allemagne en phase de poules de la Coupe du monde de Football, ont replongé à la suite de la défaite nippone de dimanche face au Costa Rica.

La chaîne japonaise de pubs Hub a dégringolé de 17,52% à 673 yens. Cyberagent - qui diffuse les matchs de la compétition en streaming - s'est effondré de 7,59% à 1.241 yens et l'équipementier sportif Mizuno a chuté de 3,7% à 2.881 yens.

L'action du conglomérat industriel Toshiba a elle gagné 0,7% à 4.739 yens. Selon des informations de l'agence Jiji publiées samedi, le consortium mené par le fonds Japan Industrial Partners, désigné par Toshiba comme candidat "préférentiel" pour son rachat, prévoirait de lancer une offre publique d'achat (OPA) d'ici fin mars prochain. Il prévoit de racheter l'ensemble des actions Toshiba, avant de retirer le groupe de la cote et de renouveler sa direction, selon Jiji.

La monnaie japonaise progresse par rapport au dollar, qui s'échangeait pour 138,17 yens vers 06H50 GMT contre 139,19 yens vendredi à 21H00 GMT. Le yen remonte aussi face à l'euro, qui valait 143,33 yens contre 144,69 yens en fin de semaine dernière. Et l'euro se négociait pour 1,0374 dollar contre 1,0395 dollar vendredi.

Le marché du pétrole reculait face à la situation sanitaire en Chine et aux craintes concernant l'impact des mesures anti-Covid sur l'activité économique: vers 06H50 GMT le prix du baril de WTI américain perdait 2,45% à 74,41 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord 2,39% à 81,63 dollars.

