Les marchés financiers européens risquent de connaître des turbulences car les gouvernements mettent sur le marché de grandes quantités de dettes, alors que les banques centrales ont cessé d'acheter. Les experts mettent donc en garde contre les fortes variations des marchés obligataires.

Selon la banque d'investissement britannique Barclays, les gouvernements prévoient de vendre un montant record de près de 500 milliards d'euros d'emprunts obligataires d'ici 2023. Toutefois, ces ventes ne sont plus soutenues par les achats de la Banque centrale européenne (BCE). Auparavant, la BCE le faisait pour soutenir l'économie de la zone euro. En mars de l'année dernière, la Banque centrale a même décidé d'étouffer les hausses de taux d'intérêt sur les marchés financiers en augmentant sensiblement le rythme hebdomadaire des achats de dette. Plus récemment, les taux d'intérêt ont été à nouveau relevés pour freiner l'inflation.

Au Royaume-Uni, des problèmes sont apparus sur le marché obligataire à la fin du mois de septembre en raison de l'échec des plans budgétaires de Liz Truss, alors Première ministre britannique. Le gouvernement britannique voulait emprunter massivement pour financer ces plans, y compris les réductions d'impôts. En conséquence, la dette nationale, déjà élevée, menaçait d'augmenter considérablement.

Les investisseurs n'ont pas apprécié ces plans et ont exigé une rémunération plus élevée pour les obligations d'État britanniques, ce qui a fait monter en flèche les rendements obligataires. La panique qui en a résulté sur les marchés obligataires a contraint la Banque d'Angleterre à intervenir. Elle a annoncé qu'elle rachèterait à nouveau des obligations pour éviter un effondrement partiel des fonds de pension.

