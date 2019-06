Depuis la semaine dernière, les principales cryptomonnaies ont vu leur cours progresser fortement, profitant de l'emballement médiatique autour de la Libra, la future devise virtuelle annoncée par Facebook.

Depuis lundi dernier, le bitcoin, la première et principale monnaie virtuelle décentralisée, a gagné près de 20% et a largement dépassé le seuil symbolique des 10.000 dollars pour un bitcoin, pour la première fois depuis mars 2018.

L'ether et le ripple, les deuxième et troisième cryptomonnaies en matière de capitalisation, ont respectivement gagné 15% et 8% en une semaine, et atteint ce lundi des sommets depuis août et novembre 2018, selon des chiffres agglomérés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

Les analystes expliquent cette envolée des prix par l'officialisation mardi dernier du projet Libra de Facebook, qui avec cette annonce a mis un terme à des mois de rumeurs.

Le géant américain compte ainsi lancer sa propre devise virtuelle début 2020, espérant capitaliser sur ses plus de deux milliards d'utilisateurs.

"La publicité que le lancement a apportée à ce secteur, combinée à la légitimité qu'il lui offre, a naturellement enthousiasmé la communauté et nous avons déjà vu que vous n'obtenez pas une réponse normale quand cela se produit", a souligné Craig Erlam, analyste pour Oanda.

- Le bitcoin, principal bénéficiaire -

Libra, comme le bitcoin et la majorité des cryptomonnaies, utilisera la technologie blockchain, un registre virtuel et infalsifiable. Mais alors que le bitcoin est totalement décentralisé, la Libra devrait être cogérée par 100 entreprises partenaires, dont Calibra, une filiale de Facebook. La Libra vise en outre à être un moyen d'échange alors que le bitcoin sert aujourd'hui majoritairement d'instrument pour spéculer.

A cet égard, les différences entre les deux devises virtuelles sont nombreuses et, selon plusieurs analystes, il n'est pas évident qu'elles soient en compétition.

De plus, comme l'a relevé la semaine dernière Fawad Razaqzada, analyste pour Forex.com, la Libra étant prévue pour être une cryptomonnaie stable, adossée à un panier de devises, "si les investisseurs veulent spéculer sur l'influence positive du projet Libra sur la sphère des cryptoactifs, la manière la plus évidente de le faire est le bitcoin", ce qui en fait pour le moment le grand gagnant de l'annonce de Facebook.

Lundi vers 10H30 GMT (12H30 à Paris), un bitcoin valait 10.930,44 dollars, selon les chiffres compilés par Bloomberg.

- Retour à 20.000 dollars? -

Ce rebond de la principale devise virtuelle est d'autant plus remarquable qu'elle a connu des mois difficiles récemment.

Après avoir défrayé la chronique en 2017, en atteignant les 19.511 dollars pour un bitcoin en décembre, la cryptomonnaie a vu son cours s'effondrer.

Alors qu'elle valait encore 6.000 dollars il y a un an, la monnaie virtuelle a perdu encore un tiers de sa valeur en novembre 2018. Elle a ensuite stagné pendant plusieurs mois entre 3.500 et 4.000 dollars avant de se reprendre, de manière inexpliquée, à partir de début avril.

"L'intérêt des investisseurs n'a pas disparu quand la première bulle a éclaté (fin 2017, ndlr), ces derniers se sont simplement mis sur le côté en attendant le gonflement de la prochaine bulle", veut croire Naeem Aslam, analyste pour Think Markets et défenseur de la célèbre cryptomonnaie.

Pour Neil Wilson, analyste pour Markets.com, le bitcoin a également pu bénéficier de "la forte augmentation des liquidités" sur les marchés après que la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne ont signalé la semaine dernière leur volonté de soutenir la croissance et assouplissant leur politique monétaire.

Selon lui, avec sa tendance à s'emballer, la probabilité que le cours du bitcoin revienne autour des 20.000 dollars semble "très plausible"... Tout autant qu'une nouvelle chute, car pour M. Wilson, "les fondamentaux (du bitcoin) sont inchangés".