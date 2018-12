Les coûts horaires de la main-d'oeuvre belge ont peu augmenté par rapport à l'UE

Au troisième trimestre 2018, les hausses annuelles les plus importantes des coûts horaires de la main-d'oeuvre dans l'ensemble de l'économie ont été enregistrées en Roumanie (+13,9%), en Lettonie (+13,2%) ainsi qu'en Lituanie (+10,7%), tandis que la Belgique (+1,2%), le Portugal (+1,5%), Malte et la Finlande (+1,6% chacun) ont affiché les hausses annuelles les plus faibles.