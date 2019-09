Les membres de NewB ont massivement voté samedi pour les résolutions présentées en prévision d'un potentiel lancement des activités bancaires en 2020, annonce la coopérative dans un communiqué.

La coopérative NewB, qui ambitionne de devenir une banque coopérative, durable et éthique, espère lancer ses activités bancaires au plus tard pour mai-juin 2020, ce qui passera par une augmentation de capital de 30 millions d'euros d'ici la fin de l'année, a-t-elle annoncé vendredi. Cette augmentation a été approuvée samedi lors de deux assemblées générales qui ont réuni plus de 300 coopérateurs, annonce NewB. "NewB a dû revoir une série d'éléments repris dans les statuts de la coopérative. Objet social, exigences de capital fixe, modalités de démission d'un coopérateur ou d'une coopératrice : tout a été mis en oeuvre afin de pouvoir démarrer l'activité bancaire dans les prochains mois", indique la coopérative. Toutes les mesures ont été votées avec des majorités allant de 98,34% à 100%.