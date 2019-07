L'encours des comptes d'épargne réglementés ne cesse de gonfler, mois après mois, et atteignait en mai 277,12 milliards d'euros, selon des chiffres publiés mercredi par la Banque nationale de Belgique (BNB). Il s'agit d'un énième record, malgré des taux d'intérêt au plus bas.

C'est plus de 2,6 milliards d'euros et près d'1% de plus qu'en avril (274,48 milliards d'euros).