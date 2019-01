Les chèques-repas franchissent le cap des deux millions de bénéficiaires

La valeur faciale moyenne des chèques atteignant désormais 6,57 euros (+ 2% en un an), ce sont plus de 2,5 milliards d'euros qui ont été dépensés sous forme de chèques-repas l'an dernier. Cela représente une progression de 6% par rapport à 2017, et de 27% depuis la numérisation complète du chèque-repas en 2015, précise VIA (Voucher Issuers Association).

Une étude de la KULeuven, publiée l'été dernier, a par ailleurs mis en évidence que chaque commerçant acceptant les chèques-repas pouvait espérer en moyenne une hausse du chiffre d'affaires entre 4 et 6% par rapport aux autres commerces. Ce sont les commerces spécialisés (boucheries, boulangeries...) et les commerces locaux qui connaissent les plus importantes hausses du chiffre d'affaires.