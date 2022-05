Quelle est la meilleure application pour investir en Bourse? C'est la question à laquelle le consultant Sia Partners a tâché de répondre dans le comparatif qui suit.

Alors que la crise et les confinements successifs ont boosté l'utilisation du digital, de plus en plus de Belges se tournent vers les plateformes d'investissement en ligne pour doper le rendement de leur épargne rongée par les taux bas et maintenant l'inflation galopante. Il faut dire aussi que l'épargnant qui veut commencer à investir en Bourse a aujourd'hui l'embarras du choix. Les offres sont nombreuses. Aux pionniers établis depuis longtemps sur le marché, tels que Bolero et Keytrade, sontv venus s'ajouter au fil des années de nouveaux acteurs, des pure players comme Bux aux applications des grandes banques du style ING Self Invest. D'où la question: quelle est aujourd'hui la meilleure application pour investir en Bourse? La plus facile à utiliser, celle qui propose les meilleurs tarifs, etc.? Pour le savoir, Sia Partners a testé et comparé 10 applis boursières disponibles sur le marché belge: Bolero, Bux, Degiro, eToro, ING Self Invest, Keytrade, Mexem, Plus500, Re=Bel et Saxo Bank (ex-BinckBank). Au total, le cabinet de conseil a examiné 80 critères divisés en cinq grandes catégories: fonctionnalités (ouverture de compte, graphiques), expérience client (design, réactivité), tarifs (frais de transaction, droits de garde), éventail de produits disponibles (actions, obligations, fonds, trackers, nombre de marchés accessibles) ainsi que les notes sur les stores (Apple et Google). En outre, "nous avons également tenu compte des préférences des investisseurs pour ces différents critères de base afin de voir quelle était la meilleure application pour plusieurs types de profils d'utilisateur", explique Dorian Vanham qui a piloté l'étude chez Sia Partners. "Certains investisseurs sont en effet plus sensibles aux frais tandis que d'autres sont davantage attentifs aux fonctionnalités ou aux produits offerts." Pour tenir compte de ce biais, Sia Partners a donc testé les différentes offres en se mettant à la place d'un utilisateur "débutant" et d'un utilisateur "aguerri", c'est-à-dire qui procède à moins d'une transaction par mois (investisseur passif) ou à plus d'une transaction par mois (investisseur actif). Et ce, pour un portefeuille couvrant l'ensemble des produits les plus populaires. Résultat des courses, dans la catégorie des investisseurs actifs, c'est Degiro qui décroche la première place de ce classement réalisé par Sia Partners dont nous avons pu prendre connaissance en exclusivité. Le courtier en ligne néerlandais devance (de peu) Mexem et Bux ainsi que les applis de deux des grandes banques belges, Bolero (KBC) et Re=Bel (Belfius), lesquelles se placent elles-mêmes loin devant les solutions de Keytrade et Saxo Bank qui arrivent en queue de peloton ( lire l'encadré "Degiro: pour ceux qui achètent et vendent beaucoup"). Pour ce qui est des investisseurs passifs, c'est par contre Mexem qui monte sur la première marche du podium, devant Bolero et eToro. Degiro recule ici à la quatrième place, juste devant Bux et Re=Bel, tandis que les offres de Keytrade et ING ferment la marche de ce top 10 pour les investisseurs passifs ( lire l'encadré "Mexem: pour ceux qui achètent et vendent peu"). Ajoutons encore que les experts de Sia Partners accordent une mention spéciale à eToro, l'appli de trading en Bourse la plus agréable à prendre en main, selon le cabinet de conseil. "On pourrait en effet argumenter que les frais et l'offre de produits ne sont pas des caractéristiques propres à une application mobile, explique Dorian Vanham. Du coup, si l'on compare les différentes applications simplement en fonction de l'expérience utilisateur et des fonctionnalités proposées, on voit que eToro prend la première place, suivie par Mexem et Bolero", précise le consultant de Sia Partners.