Francfort, Londres, Tokyo... Les bourses reculent sévèrement vendredi, inquiétées par un nouveau variant du Covid-19 identifié en Afrique du Sud. Ce variant du coronavirus récemment détecté en Afrique du Sud aurait un potentiel de propagation très rapide.

A la Bourse de Francfort , le Dax perd plus de 3% en ouverture à cause des inquiétudes liées au virus. A Londres, la bourse chute également de plus de 3% après l'ouverture, plombée par le nouveau variant.

L'indice vedette CAC 40 de la Bourse de Paris reculait de 4,40% à 6.764,80 points.

Les valeurs liées au tourisme ou au voyage, déjà très éprouvées par la pandémie, étaient les plus touchées: l'avionneur Airbus abandonnait 12% et la compagnie aérienne allemande Lufthansa plus de 14%.

Plus tôt, la Bourse de Tokyo a sévèrement reculé vendredi. L'indice vedette Nikkei a lâché 2,53% à 28.751,62 points, après avoir lâché plus de 3% en milieu de journée, et accuse sur l'ensemble de la semaine un recul de 3,3%. L'indice élargi Topix a perdu 2,01% à 1.984,98 points.

Vendredi noir sur les Bourses

A Bruxelles, l'indice BEL 20 avait perdu jusqu'à 3,31% à 4.097 points avant de ramener cet écart à 2,2% vers 11h00 en s'inscrivant alors à 4.144 points.

Seule Elia (106,50) est restée positive de 0,4% après avoir relevé ses prévisions. AB InBev (51,05) a plongé de 6,1% après avoir perdu jusqu'à 8%. Solvay (100,25) a suivi avec un recul ramené à 4,5% tandis que les banques voient KBC (72,88) reculer de 3,2% en compagnie de ING (12,39), négative de 5,1%, Ageas (46,60) perdant 2,3% après avoir reculé de 5,1% en début de journée. Aperam (43,46) et Umicore (43,23) ne perdaient plus que 2,8 et 2,2%, GBL (96,60) et Ackermans (146,70) abandonnant 2,2 et 2,1%. Galapagos (42,45) chutait de 3,3 pc tandis que arGEN-X (246,00) et UCB (100,05) cédaient 0,4%. Proximus (16,49) et Telenet (31,20) valaient 1,7 et 0,3% de moins que jeudi, Orange Belgium (19,44) cédant par ailleurs 0,5% tandis que Bpost (7,36) repassait de 0,6% dans le vert. Les immobilières étaient moins affectées avec des replis de moins de 0,5% tout comme Colruyt (41,40) qui perdait près de 0,1%.

Hors BEL 20, Kinepolis (48,58) est restée négative de 4,9% après avoir plongé de 9,4% auparavant. Des reculs de plus de 3% étaient relevés chez D'Ieteren (159,10) et Bekaert (35,10), Euronav (8,49) et Exmar (4,13), EVS (21,15) et KBC Ancora (40,80). Onward Medical (10,60) et Bone Therapeutics (0,93) chutaient de 4,8 et 4,9%, Sequana Medical (7,04) et Advicenne (79,1) de 3 et 3,4%, MDxHealth (0,89) et Celyad (3,17) de 2,8%.

Le nouveau variant du Covid-19, appelé pour le moment B.1.1.529, a été détecté en Afrique du Sud et présente un potentiel de propagation très rapide, selon les scientifiques, qui ignorent à ce stade si les vaccins actuellement disponibles sont efficaces contre lui.

Pétrole: le baril de WTI chute de plus de 5%

Les prix du pétrole chutaient vendredi matin, en particulier le baril de WTI, qui lâchait plus de 5% à New York à cause des craintes sur le nouveau variant. Peu après 08h40 GMT (09h40 en Belgique), le baril américain de WTI pour livraison en janvier perdait 5,40% à 73,89 dollars. Le baril de Brent de la mer du Nord pour le même mois reculait de 4,86% à 78,22 dollars.

"Le pétrole baisse en raison d'inquiétudes sur le nouveau variant et sur les hausses des cas de coronavirus en Europe avant la prochaine réunion le l'Opep+ la semaine prochaine", a commenté Anna Stablum, analyste de Marex Spectron.

Les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés via l'accord Opep+ se retrouvent jeudi prochain pour statuer sur l'évolution de leur offre conjointe d'or noir en début d'année prochaine. Plusieurs gros consommateurs comme les États-Unis poussent pour qu'ils ouvrent plus rapidement qu'ils ne le font leur robinet d'or noir afin de calmer la hausse des prix qui pèse sur la reprise économique.

En attendant, Washington a décidé mardi de recourir à l'ouverture de ses réserves stratégiques de brut afin d'augmenter l'offre disponible sur le marché.

La Commission suggère d'arrêter les vols d'Afrique australe vers l'Europe

Plusieurs pays européens comme le Royaume Uni, l'Italie ou l'Allemagne ont déjà pris des mesures, en interdisant la venue de voyageurs venant d'Afrique australe. La présidente de la Commission européenne a indiqué vendredi matin sur Twitter que celle-ci proposerait d'activer le "frein d'urgence" européen pour interrompre les voyages depuis la région d'Afrique australe vers le territoire européen.

The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2021

"La Commission va proposer, en coordination avec les Etats membres, d'activer le frein d'urgence pour arrêter le trafic aérien depuis l'Afrique australe, à cause du variant B.1.1.529", indique-t-elle.

