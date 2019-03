Les banquiers devront bientôt prêter serment et risqueront des sanctions disciplinaires

Les banquiers seront bientôt soumis à un code de déontologie rédigé par le secteur financier et dont le respect est garanti par un régime disciplinaire. Ils seront dès lors tenus de prêter serment au début de leurs activités afin de s'engager à respecter les normes déontologiques en vigueur, selon une proposition de loi Ecolo-Groen approuvée mardi en commission Finances et Budget à la Chambre. Une mesure que déplore mercredi Febelfin, la fédération du secteur financier, qui parle d'une "occasion manquée' d'y renforcer la culture et la déontologie.