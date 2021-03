Le coussin de fonds propres contracyclique que les banques ont dû prévoir en cas de problèmes économiques ne devrait vraisemblablement pas revenir au plus tôt en 2022, indique mercredi la Banque Nationale de Belgique (BNB).

Le coussin de fonds propres contracyclique est un coussin macroprudentiel temporaire constitué dans la phase ascendante du cycle de crédit pour générer une capacité d'absorption suffisante afin que les banques disposent d'une marge de manoeuvre suffisante pour couvrir les pertes de crédit dans la phase descendante du cycle, précise la BNB.

Activé en 2019, la BNB avait décidé de supprimer ce "coussin" en mars 2020 en raison des défis économiques liés à la crise du coronavirus.

Les banques n'avaient plus à mettre de l'argent de côté et se voyaient attribuer environ 1 milliard d'euros supplémentaires "pour couvrir les pertes potentielles", expliquait à l'époque la BNB.

La Banque nationale a annoncé mercredi que le coussin resterait également à zéro au deuxième trimestre de cette année. La situation est revue chaque trimestre, mais "sur la base des prévisions actuelles et des évaluations des risques, la BNB ne devrait pas augmenter le coussin de fonds propres contracyclique avant au moins le premier trimestre de 2022", indique-t-elle.

